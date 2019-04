Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese nella giornata di domani sarà ricevuto in udienza dal Santo Padre Papa Francesco.

All’incontro, organizzato dall’UPI (Unione Province Italiane), parteciperanno i 76 Presidenti di Provincia. Si aprirà alle ore 12.00 con il messaggio di saluto che il Presidente UPI, Michele De Pascale, rivolgerà al Santo Padre a nome dell’UPI e delle Province.

“Per me è una forte emozione – dichiara il Presidente Michele Strianese – partecipare a questo incontro organizzato dall’UPI per tutte le Province d’Italia. Essere ricevuti in udienza dal Santo Padre Papa Francesco è insieme un onore e una gioia profonda. Il Presidente De Pascale porterà alcuni temi all’attenzione del Papa, a nome di tutti noi Presidenti delle Province Italiane. In particolare la cura delle comunità e dei territori assegnati alle Province, da presidiare e non contrapporre alle grandi aree urbane; l’urgenza di porre la questione ambientale tra le priorità in agenda anche a partire dalle istituzioni locali; la responsabilità di garantire agli studenti italiani scuole sicure e all’avanguardia“.

