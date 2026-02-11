I dati personali hanno valore e sono protetti dalla legge. Sapere come vengono raccolti, utilizzati e come tutelarli è fondamentale nell’era digitale. Proprio per questo l’associazione Codici invita i consumatori ad un’attenta riflessione su una tematica sempre più centrale.

Qualsiasi informazione che ti identifica è un dato personale: nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo IP, dati di geolocalizzazione, preferenze d’acquisto, cronologia di navigazione. Anche dati apparentemente innocui possono rivelare molto su di te se combinati. Le aziende raccolgono questi dati per migliorare servizi, personalizzare pubblicità o, purtroppo, rivenderli a terze parti. Non sempre questo avviene in modo trasparente o legale.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati garantisce diritti importanti. Hai diritto di sapere quali dati un’azienda possiede su di te e come li utilizza. Puoi richiedere una copia di tutti i tuoi dati personali in possesso di un’organizzazione. Hai il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi dati, il cosiddetto “diritto all’oblio”, quando non sono più necessari. Puoi opporti al trattamento dei dati per finalità di marketing o profilazione. Se noti errori nei tuoi dati, hai diritto a farli correggere. Puoi anche richiedere la portabilità dei dati da un servizio a un altro.

Prima di registrarti a un servizio, chiediti se è davvero necessario. Fornisci solo i dati strettamente richiesti: se una app per le ricette chiede accesso ai tuoi contatti, è sospetto. Leggi le informative sulla privacy prima di accettare. Cerca le sezioni su chi ha accesso ai tuoi dati e per quanto tempo vengono conservati.

I siti web utilizzano cookie per tracciare le tue attività online. Rifiuta i cookie non essenziali quando possibile e utilizza modalità di navigazione in incognito per attività sensibili. Se un’azienda subisce una violazione che riguarda i tuoi dati, deve notificartelo. Cambia immediatamente password e monitora attività sospette sui tuoi account.