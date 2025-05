Dopo un lungo periodo di riorganizzazione il sistema regionale di Protezione Civile Anpas Campania è pronto a ripartire con nuova energia e una struttura ancora più solida. La necessità di rivedere l’organizzazione è emersa a seguito delle numerose emergenze che hanno colpito il territorio negli ultimi mesi, mettendo alla prova le capacità operative del sistema. Tra le situazioni più complesse spiccano le attività legate alla gestione della crisi sismica nei Campi Flegrei, un’area che ha visto un aumento significativo dello sciame sismico e ha richiesto una risposta tempestiva ed efficace da parte della Protezione Civile.

A questo si è aggiunta la gestione dell’emozionante e delicato periodo seguito alla scomparsa di Papa Francesco, che ha comportato un imponente lavoro di supporto logistico per le Autorità e i pellegrini giunti a Roma e in altre città italiane per rendere omaggio al Pontefice. Non sono mancate, inoltre, le operazioni legate alle emergenze metereologiche, con eventi climatici estremi che hanno interessato diverse zone della regione, causando disagi alla popolazione e danni alle infrastrutture. Infine, il fenomeno degli sbarchi dei migranti ha richiesto un ulteriore sforzo organizzativo per garantire assistenza e accoglienza alle persone arrivate sulle coste campane in cerca di un futuro migliore.

In questo complesso scenario Anpas Campania ha definito una nuova struttura organizzativa, nominando referenti strategici per rafforzare la capacità di risposta e pianificazione degli interventi di. Tra le figure incaricate spicca Carmine Aquino, volontario Anpas di Sassano della Pubblica Assistenza Protezione Civile “L’Orchidea Emergenza”, nominato responsabile provinciale dell’Area Sud di Salerno.

Aquino ha espresso grande soddisfazione per l’incarico ricevuto: “Sono orgoglioso e allo stesso tempo determinato affinché tale ruolo possa essere svolto con la dovuta programmazione ed organizzazione. Ringrazio la Commissione Regionale di Protezione Civile Anpas Campania e l’intero Consiglio regionale per la fiducia accordatami. Insieme agli altri colleghi sono sicuro che faremo un buon lavoro al fine di salvaguardare il nostro territorio.”

Il suo incarico, della durata triennale, si inserisce nel quadro più ampio del sistema regionale di Protezione Civile Anpas Campania, che opera secondo un modello integrato. Durante i periodi di normalità il Coordinamento lavora alla pianificazione e alla formazione dei volontari, mentre nei momenti di emergenza si attiva per garantire supporto immediato e risposte efficaci alle criticità che si verificano sul territorio.

Grazie alle nuove nomine e alla rinnovata organizzazione Anpas Campania si prepara ad affrontare le sfide future con maggiore coesione e capacità operativa, sempre al servizio della sicurezza e del benessere della comunità.