Proseguono i lavori di messa in sicurezza della rupe meridionale del centro storico di Caggiano, un’area particolarmente sensibile dal punto di vista geologico e paesaggistico.

Il progetto, altamente complesso e di grande valore per la tutela del patrimonio locale, include interventi conservativi sulla Cappella di Santa Veneranda, prezioso luogo di culto e memoria. L’obiettivo principale dell’intervento è prevenire dissesti strutturali che potrebbero comprometterne la stabilità e comportare rischi per l’incolumità pubblica.

Il progetto è finanziato con fondi europei e nazionali per un valore complessivo di 1.094.500 euro. Tutti gli interventi sono effettuati sotto la costante supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, a garanzia della tutela e del rispetto del patrimonio storico e paesaggistico.

La Soprintendenza gioca un ruolo fondamentale nella tutela e nella conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, la sua supervisione costante infatti garantisce che gli interventi siano eseguiti nel rispetto delle norme e delle procedure necessarie per preservare l’integrità del patrimonio oggetto dei lavori.

L’impegno per la messa in sicurezza del costone roccioso e della Cappella di Santa Veneranda è un esempio concreto di come la tutela del patrimonio locale possa essere conciliata con la sicurezza e la salvaguardia della comunità. “Un impegno concreto per garantire la sicurezza e la salvaguardia della nostra identità storica e culturale” fa sapere l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Modesto Lamattina.