Pronto Soccorso veterinario. Da domani attivo in Campania il Numero Verde

Domani, mercoledì 12 febbraio, dalle ore 14 sarà attivo il numero di emergenza per il Pronto Soccorso veterinario in Campania. Un servizio di 118 gratuito chiamando il Numero Verde 800 178 400, per segnalare cani e gatti feriti, vaganti e senza padrone.

Il numero è stato istituito dall’ASL Napoli 1 Centro in ottemperanza alla Legge regionale 3/2019 per la tutela, il rispetto e il benessere degli animali d’affezione. Sarà istituito presso la sede operativa del CRIUV (Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria) del Presidio Ospedaliero Veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro, con un servizio attivo 24 ore su 24.

La presentazione ufficiale del servizio si terrà domani alle ore 10 presso il Centro di Frullone. Parteciperà il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Il Pronto Soccorso veterinario registrerà le informazioni recepite attraverso il Numero Verde e le trasmetterà al veterinario reperibile del Servizio Veterinario pubblico dell’ASL competente per territorio. Quest’ultimo dovrà attivare le procedure previste, garantendo il pronto intervento secondo modalità e tempi adeguati alla tipologia di soccorso necessario.

L’ASL Napoli 1 Centro fungerà quindi da centralino d’emergenza, assumendo un ruolo centrale a livello regionale.

– Chiara Di Miele –