Programma GOL. L’avviso pubblico per i tirocini spiegato da Confesercenti Vallo di Diano
La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, rende noto l’avviso pubblico per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”.
Il Programma finanzia tirocini extracurriculari e di inclusione sociale per favorire l’inserimento o reinserimento lavorativo, l’acquisizione di competenze professionali e l’inclusione sociale e l’autonomia personale.
L’avviso è rivolto a disoccupati, beneficiari di ammortizzatori sociali, percettori di NASPI o DIS-COLL, beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, lavoratori fragili o vulnerabili, lavoratori con reddito molto basso.
Il tirocinio può avere una durata dai 3 mesi ai 9 mesi e dovrà essere attivato entro e non oltre il 31 marzo 2026.
“Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – in collaborazione con un’agenzia per il lavoro, offriamo studio di fattibilità dei requisiti preliminari per attivazione del tirocinio, la verifica documentale, la richiesta Convenzione Regionale e apertura vacancy, la predisposizione del Progetto Formativo e altri documenti, il monitoraggio e tutoraggio dei tirocini e il monitoraggio e la rendicontazione mensile”.
Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet impresealcentro.it.