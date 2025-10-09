La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, rende noto l’avviso pubblico per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”.

Il Programma finanzia tirocini extracurriculari e di inclusione sociale per favorire l’inserimento o reinserimento lavorativo, l’acquisizione di competenze professionali e l’inclusione sociale e l’autonomia personale.

L’avviso è rivolto a disoccupati, beneficiari di ammortizzatori sociali, percettori di NASPI o DIS-COLL, beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, lavoratori fragili o vulnerabili, lavoratori con reddito molto basso.

Il tirocinio può avere una durata dai 3 mesi ai 9 mesi e dovrà essere attivato entro e non oltre il 31 marzo 2026.

“Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – in collaborazione con un’agenzia per il lavoro, offriamo studio di fattibilità dei requisiti preliminari per attivazione del tirocinio, la verifica documentale, la richiesta Convenzione Regionale e apertura vacancy, la predisposizione del Progetto Formativo e altri documenti, il monitoraggio e tutoraggio dei tirocini e il monitoraggio e la rendicontazione mensile”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet impresealcentro.it.