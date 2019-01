Progetto Tempa Rossa. Il Prefetto di Potenza riceve l’Amministratore Delegato di Total E&P Italia

Il Prefetto di Potenza Giovanna Cagliostro ha ricevuto la visita di Carsten Sonne-Schmidt, il nuovo Amministratore Delegato di Total E&P Italia e Country Chair per l’Italia del gruppo energetico globale Total, che opera in Basilicata per la realizzazione del progetto Tempa Rossa.

Il Prefetto Cagliostro e l’Amministratore Delegato hanno affrontato le problematiche riguardanti il Centro Oli di Tempa Rossa, in particolare alla luce del passaggio dalla fase di costruzione dell’impianto, in via di progressiva ultimazione, alla fase di avvio delle prove di esercizio, di cui si attende l’approvazione alla ripresa da parte della Regione, e alla successiva fase di produzione.

L’Amministratore Delegato Total E&P Italia ha confermato al Prefetto Cagliostro i principi fondanti del Gruppo Total, tra cui quelli della sicurezza e della protezione della salute e dell’ambiente, nonché l’impegno della Società sulle tematiche dell’occupazione con particolare attenzione alla manodopera lucana.

Il Prefetto, evidenziando che questi temi interessano particolarmente la popolazione della provincia di Potenza e dell’intera Basilicata, ha assicurato il supporto necessario affinché le questioni rilevanti vengano affrontate congiuntamente con l’intento di trovare sempre le migliori soluzioni possibili.

– Miriam Mangieri –