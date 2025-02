Un’importante tappa nel percorso di studi di cinque alunne e un alunno del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano che, in funzione dell’ottima media riportata al terzo anno, sono stati ammessi al progetto realizzato dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa.

I giovani delle classi quarte sono Laura Somma, Angelica D’Andrea, Jessica Somma del Liceo Economico Sociale, Noemi Di Mieri e Angelo Pio Dattolo del Liceo Linguistico e Carmen Fiore del Liceo delle Scienze Applicate.

“Alle cinque giovanissime studentesse e al giovane studente del Leto – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Maria D’Alessio – rivolgo, insieme ai docenti che li hanno guidati e preparati, un sentimento di orgoglio e il più sincero augurio di vivere con il medesimo impegno dimostrato sinora questa importante attività di formazione e di orientamento. Ancora una volta il Polo Liceale Pomponio Leto dà conferma dell’ottima preparazione rivolta, giorno dopo giorno, ai propri discenti“.

Il progetto “Merito e Mobilità Sociale” è un programma di orientamento, valido anche come attività PCTO, che si propone di sostenere studentesse e studenti di merito provenienti da contesti socio-economici fragili (first generation student) verso una scelta universitaria più consapevole. Rivolto a 360 studenti d’Italia, consiste in un programma completamente gratuito di orientamento e mentoring individuale rivolto a un gruppo selezionato di iscritti al quarto anno delle scuole secondarie superiori. Me.Mo. è un percorso che si sviluppa da febbraio a novembre di ogni anno attraverso incontri a livello regionale, lavori di gruppo, attività in remoto a cui si affianca l’attività di mentoring del team delle allieve e degli allievi della Scuola Superiore di Pisa e intership residenziali alla Scuola Sant’Anna. Il programma è completamente gratuito ed è finanzianto anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola-università”.