La Regione Campania ha confermato per il secondo anno il suo sostegno all’iniziativa Olivitaly Med. Ciò anche grazie al forte interesse dell’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo.

L’evento, che ha preso il via ieri e terminerà domani a Lustra, in particolare nel castello di Rocca Cilento, è un palcoscenico per l’incontro di numerose aziende del settore olivicolo, oltre 70 i partecipanti da tutto il mondo, ma non solo, è anche il luogo per l’approfondimento delle tematiche che riguardano il mercato e il turismo dell’olio.

A tal proposito l’assessore Caputo durante la giornata iniziale ha parlato di un bando rivolto alle aziende agricole per sostenerle nelle loro attività: “Noi abbiamo un potenziale enorme nel settore olivicolo e dobbiamo sfruttarlo appieno. L’obiettivo è quello di consolidare una filiera che potenzialmente va forte e che ancora non lo sta dimostrando. Dobbiamo favorire la cooperazione tra imprese e l’innalzamento qualitativo e una maggiore produzione. Per questo finanziamo progetti di filiera valorizzando le competenze, la formazione, la promozione e l’innovazione che riguardano la produzione e la trasformazione delle olive. Quindi abbiamo in serbo tantissime novità per un settore che merita davvero di essere considerato tra i trainanti della nostra agricoltura”.

Dunque l’extravergine rappresenta un prodotto di riferimento che merita una sempre maggiore attenzione e un approfondimento che consenta alle aziende di proporre il frutto del proprio lavoro e ai consumatori di comprendere il valore di questo straordinario prodotto.

Attenzione poi rivolta anche ai giovani che “sono quelli più bravi, più ‘aggressivi’ sui mercati – sottolinea Caputo -. Abbiamo strumenti per favorire l’insediamento dei giovani: siamo la Regione che in Europa ha finanziato il maggior numero di primi insediamenti in agricoltura. I giovani devono semplicemente capire che l’agricoltura è un settore nuovo, seppur possa sembrare paradossale, ma l’agricoltura moderna non è il settore primario che conosciamo, è quasi da paragonarsi a un terziario avanzato. Nelle aziende agricole si fanno tantissime attività, si può davvero sfruttare la multifunzionalità che può assicurare reddito alle imprese. Le nuove generazioni che si stanno impegnando sono state già premiate dal mercato e noi cercheremo di accompagnare gli ulteriori insediamenti anche in questa misura che uscirà a breve. Dobbiamo in sostanza essere solo maggiormente consapevoli che c’è spazio per aziende agricole sane in questa regione così straordinaria dal punto di vista agricolo”.

E a proposito di aziende agricole, numerosa è la partecipazione da parte di imprenditori campani provenienti da ogni angolo, dall’Irpinia alla provincia di Caserta, dal Cilento fino alle aree di Benevento. Presenti anche etichette liguri, siciliane, calabresi e perfino marocchine, greche, spagnole e portoghesi. Il pubblico ha così modo di conoscere il mondo dell’olio ed assaporarne le sfumature a seconda dei luoghi di produzione.

L’evento, reso possibile anche grazie alla collaborazione con Scabec, ha il patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Lustra, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Slow Food Campania, nonché il sostegno delle principali associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Cia, Associazione Nazionale Frantoi Oleari ANFO e Oleum (Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio d’Oliva).

Gli appuntamenti proseguono tutta la giornata: sono previsti masterclass e convegni. Coinvolgente sarà l’appuntamento previsto alle 15:30 durante il quale si discuterà delle “radici della Dieta mediterranea e le comunità emblematiche nei luoghi dei centenari” con i rappresentanti delle comunità di Marocco, Portogallo, Grecia, Croazia e Spagna. Seguiranno poi una masterclass alle ore 16, un convegno alle 16:30 con focus sull’olio campano IGP e un seminario con degustazione alle 17 sulla cucina di mare e l’olio nella Dieta mediterranea.

Infine, l’ultima giornata dedicata all’olio si svolgerà domani a partire dalle ore 10.