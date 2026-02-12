Continua dinanzi ai giudici della Corte d’Assise di Salerno il processo a carico di Kai Dausel, 62enne tedesco accusato del femminicidio della compagna Silvia Nowak.

Il corpo della donna fu trovato nell’ottobre del 2024 nella pineta di Ogliastro Marina a Castellabate con evidenti segni di bruciature presumibilmente causate dal tentativo di distruggere il cadavere. La coppia da tempo aveva deciso di stabilirsi nel Cilento dopo aver lasciato la Germania.

Dausel è difeso dall’avvocato Felice Carbone e si è sempre professato innocente, ma resta detenuto nel carcere di Ariano Irpino.

Nel corso dell’udienza di questa mattina è stato sentito il Maresciallo Marco Cesa, Comandante della Stazione Carabinieri di Castellabate. Il militare dell’Arma ha ripercorso i momenti della scomparsa della povera Silvia Nowak, le operazioni di ricerca e il drammatico ritrovamento del cadavere all’interno della pineta.

La prossima udienza è in calendario per il 26 marzo.

Articolo correlato:

02/10/2025 – Femminicidio Silvia Nowak a Castellabate. Prende il via il processo al compagno accusato di averla uccisa