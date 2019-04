Primi posti per gli atleti Metasport nella penultima tappa del Campionato Regionale Nuoto

Ancora una volta gli atleti della Metasport di San Rufo hanno conquistato il podio di una tappa del 18° Campionato Regionale Nuoto del Centro Sportivo Nazionale Campania per l’anno sportivo 2018/2019.

Ieri si è svolta, presso la piscina comunale di Cava de’ Tirreni, la 7^ tappa che ha visto la partecipazione delle categorie dei 100 metri dorso, dei 50/200 metri stile libero, dei 50 metri rana e dei 50 metri farfalla.

Numerosi i posti sul podio raggiunti dai campioni e dalle campionesse di nuoto Metasport nei vari stili.

Al terzo posto si sono collocati, tra gli altri, Valerio Pucciarelli, Mariachiara Pagano, Francesca Spinillo, Alessandro Romano, Anselmo Sansalone.

Due secondi posti sono stati conquistati da Cassia Landi, mentre a vincere le prime posizioni sul podio sono stati Tancredi Alfredo Savino, Andrea Soriero, Mariarita Sansalone, Alessandro Cimino, Chiara Leonessa, Paola Di Bella.

“Anche in questa penultima tappa del Campionato Regionale che si è tenuta a Cava de’ Tirreni abbiamo portato a casa ottimi risultati per le categorie esordienti, per le categorie ragazzi e master – il commento del coach Metasport di nuoto Agostino Marmo – ora ci prepariamo per l’ultima tappa che si svolgerà allo Stadio del Nuoto di Caserta il prossimo 14 aprile“.

– Maria De Paola –