Il comitato “Piazza Grande Vallo di Diano”, condividendo il progetto di Nicola Zingaretti di creare un campo largo di forze democratiche con l’obiettivo di costruire luoghi liberi e aperti nei quali le persone possano incontrarsi, ritrovarsi, confrontarsi ed esprimere la propria opinione per contribuire alle decisioni che riguardano il futuro, domani, in occasione delle giornate di mobilitazione nazionale a sostegno del candidato segretario Pd Zingaretti, anche nel Vallo di Diano sarà presente con un gazebo informativo a Teggiano in Piazza San Cono dalle ore 10 alle 13.

“Oggi più che mai bisogna dare vita a una vera e propria ‘piazza grande’, – fanno sapere dal comitato – una realtà in grado di accogliere, di integrare e di far convergere le forze sociali, civiche e associative del Paese. Il nostro sostegno va a Zingaretti perché apprezziamo il lavoro che sta svolgendo per il Partito Democratico, e siamo convinti che sarà un ottimo segretario di partito. Passione, idee e valori democratici sono gli unici antidoti in grado di sconfiggere i veleni della paura, dell’egoismo e dalla violenza verbale che inquinano non solo il clima politico, ma l’intera società. Per contrastare questo clima di odio e restituire una speranza al nostro Paese c’è bisogno del contributo di tutti. Il 3 marzo è un’occasione da non perdere. Facciamo partire subito una mobilitazione democratica per ridare forza e speranza all’Italia“.

– Chiara Di Miele –