Prima convention nazionale a Roma per l’app Yousho ideata da Pio Cancro di Teggiano

L’app Yousho, ideata dall’imprenditore Pio Cancro di Teggiano, continua a riscuotere sempre maggior successo sul panorama digitale nazionale.

Dopo essere stata sulla prima pagina del quotidiano economico di riferimento in Italia, il Sole 24 Ore, lo scorso 9 ottobre e nel magazine Millionaire di settembre, Yousho si prepara ad ampliare la propria rete di utenti tramite il lancio ufficiale del progetto, che si svolgerà il prossimo 1° dicembre a Roma, presso il Rome Marriot Park Hotel.

Gli ingressi sono a numero limitato e già oltre 1000 persone hanno confermato la loro presenza su una capienza totale in sala di 2400 posti.

Una nuova figura si sta creando, quindi, quella dello Yousher, che porterà a guadagnare chi svolge con impegno questa attività cifre molto importanti. La mission aziendale è quella di creare una community, che ad oggi conta oltre 11mila iscritti, che darà agli utenti maggiore potere d’acquisto nei confronti dei colossi del mondo online.

Due sono le figure che fanno parte del mondo Yousho: lo Yousher, cioè l’utente che scarica l’app oppure si registra al sito e usufruisce dei servizi gratuiti come quello di comparare i prezzi o le caratteristiche di un determinato prodotto o servizio delle oltre 30 piattaforme presenti su Yousho come Amazon, AliExpress, Booking, Expedia, e lo Yousher Pro, colui che ha deciso di fare un passo in più in questo mondo e crea la sua vetrina virtuale (il Virtual Store) e forma un proprio team di Yousher.

Per poter partecipare all’evento di lancio del progetto occorre diventare uno Yousher Pro e prenotare il proprio posto oppure semplicemente registrarsi gratis al sito o scaricare l’app inserendo il codice amico reperibile sui social con gli hashtag #yousherpro e #sbloccalapp e diventare Yousher. In quest’ultimo caso, però, lo Yousher dovrà farsi invitare da uno Yousher Pro all’evento, in quanto ogni Pro può invitare fino a 5 persone.

