Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno restituito al Direttore dell’Archivio di Stato di Salerno Salvatore Amato un prezioso manoscritto databile tra il XVI ed il XVII secolo, individuato lo scorso 3 febbraio su un banco ambulante del mercato mensile dell’antiquariato di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. I proprietari, sottoposti ad indagini, si presumono innocenti.

Il documento è stato riconosciuto a seguito degli accertamenti svolti dai militari unitamente al personale della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, quale bene appartenente all’Archivio di Stato di Salerno. Il manoscritto sarebbe stato portato via in un periodo non preciso.

Le verifiche hanno consentito di ricondurre con certezza il manoscritto al fondo archivistico “Protocollo Notarili – I versamento – Distretto di Salerno” contenente i registri dei protocolli dei notai roganti sulla piazza di Amalfi. In particolare il manoscritto recuperato comprende l’elenco dei protocolli del notaio Giovanni Ferdinando de Rosa di Amalfi, relativo agli anni 1566-1597. Una documentazione di rilevante interesse storico e giuridico, testimonianza dell’attività notarile e della vita economica e sociale del territorio amalfitano in età moderna.

La scoperta è avvenuta nell’ambito dei costanti controlli che il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale svolge con competenza esclusiva su tutto il territorio nazionale, finalizzati alla verifica dell’autenticità e della provenienza lecita dei beni posti in vendita nei mercati antiquariali e nelle fiere di settore. Anche in questo caso, l’attività investigativa ha permesso di intercettare un bene culturale di straordinaria importanza prima che potesse essere definitivamente disperso.

La restituzione del manoscritto all’Archivio di Stato di Salerno rappresenta un ulteriore significativo risultato dell’azione di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale svolta dall’Arma dei Carabinieri, a presidio della memoria storica e dell’identità culturale del Paese.