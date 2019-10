Petrolio Val D’Agri. Il Presidente Bardi ai sindaci:”Investiremo le risorse per lavoro e infrastrutture”

“Guardiamo al futuro. Con la vostra collaborazione potremo dare alle comunità le risposte che aspettano in termini di crescita e lavoro“. Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, rivolgendosi ai sindaci dei Comuni rientranti nel Programma operativo Val d’Agri durante il Comitato di coordinamento e monitoraggio, tenutosi a Vvilla d’Agri. Nella riunione, alla quale ha partecipato l’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, sono state ratificate le determinazioni delle ultime sedute del Comitato, in particolare la proposta di ripartizione delle risorse disponibili tra i Comuni.

Al presidente Bardi i sindaci hanno esposto e le questioni inerenti al Programma e all’utilizzo delle royalties, ma soprattutto hanno chiesto di superare l’emergenza per avviare un reale programma di sviluppo.

Nel sottolineare l’importanza del confronto con i rappresentanti istituzionali e con i cittadini, il governatore ha affermato che “questo è il primo di una serie di incontri con chi opera nei territori della Val d’Agri” e che “il governo regionale terrà conto delle proposte e delle osservazioni provenienti dalle comunità per affrontare le tematiche che emergeranno“.

“Molte risorse – ha sottolineato Bardi – saranno spese in opere infrastrutturali perché le infrastrutture sono un motore importante per la nostra regione che può risolvere problemi atavici“.

“Apprezzo questa nuova fase che affronta con trasparenza e responsabilità l’importante tema del petrolio in relazione al territorio, ai cittadini e allo sviluppo concreto dell’intera area – ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala -. Un’occasione per tutta la Basilicata che da tempo attende risposte concrete per crescere grazie alle risorse importanti che offre. Nelle parole del Presidente Bardi e dell’assessore Cupparo c’è la chiara volontà di affrontare e risolvere le questioni, guardando al futuro con nuovo spirito costruttivo nell’esclusivo interesse degli abitanti di questa regione“.

