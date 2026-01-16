Chiusa la comunità alloggio per minori di Eboli che nei giorni scorsi è stata oggetto di numerose segnalazioni presentate dai familiari degli ospiti e di polemiche accese.

Dopo un sopralluogo del Consorzio Sociale e dei Carabinieri 8 minori sono stati trasferiti in altre strutture mentre si indaga sulle criticità tra cui presunte carenze igieniche e maltrattamenti.

Tra le accuse avanzate verso la gestione della struttura anche quella di aver somministrato cibo non adeguato e di avere impropriamente utilizzato farmaci per alcuni minori ospiti.

Anche l’onorevole Francesco Emilio Borrelli aveva acceso i riflettori sulla vicenda dopo una serie di dirette social del giornalista napoletano Pino Grazioli che ha raccolto le testimonianze dei familiari dei minori e di alcuni ex operatori della struttura.