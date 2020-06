“Una vergogna! A tre mesi dal voto stiamo assistendo ad una politica clientelare senza precedenti, per tale ragione abbiamo denunciato alle autorità competenti delle presunte assunzioni irregolari“. Ad esclamarlo è Alberico Sorrentino del Comitato Civico “Terra Nostra” di San Giovanni a Piro.

Il coordinamento Istituzionale del Piano di Zona, infatti, con deliberazione n. 7 del 1° giugno 2020 nella programmazione dei servizi per l’emergenza Covid 19, ha ripartito risorse finanziarie per 210mila euro tra i Comuni dell’ambito S9 in base alla popolazione residente e, nello specifico, al Comune di San Giovanni a Piro è stata attribuita la somma di 17.973 euro.

Con delibera di Giunta Comunale n.87 dell’8 giugno 2020 è stata approvata una “proposta progettuale per l’utilizzo fondi piano sociale di zona S9″ per l’attivazione di 9 borse lavoro del valore di 1.500 euro attraverso l’inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio economico sociale, per opere di manutenzione del verde e custodia dei cimiteri.

“L’avviso – dichiara Sorrentino – è stato pubblicato sull’albo pretorio online solo il 22 giugno con scadenza per le ore 12.00 del 25 giugno. Il tutto è avvenuto in gran silenzio, nonostante pare che l’Ente si sia dotato di un ufficio stampa in vista della campagna elettorale. Sembra sacrosanta la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità, senza aggiungere che tali mansioni dovrebbero essere svolte dai percettori del reddito di cittadinanza come previsto dalla legge“.

“L’istituzione di 9 borse lavoro potrebbe celare un’ipotesi di ‘voto di scambio’ in vista dell’imminenza delle elezioni – sottolinea il Comitato Civico –. Confidiamo che le autorità competenti facciano i dovuti controlli per scongiurare che il voto possa essere viziato, data l’assenza di una forza di opposizione che verifichi dall’interno l’operato ‘torbido’ dell’Amministrazione Palazzo“.

In una diretta Facebook sulla pagina del Comitato è stata preannunciata la richiesta di dimissioni di un consigliere comunale per possibile conflitto d’interessi.

– Paola Federico –