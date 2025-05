Presso gli Istituti Paritari Athena a Teggiano sta per partire una nuova classe del corso per Operatore Socio Assistenziale.

Se il tuo obiettivo è lavorare nell’ambito dell’assistenza alla persona questo corso rappresenta il primo passo verso una carriera solida e gratificante. Con il corso degli Istituti Athena puoi specializzarti in un settore in continua crescita.

Acquisirai infatti le competenze necessarie per operare come Operatore Socio Assistenziale, una figura centrale nei servizi sanitari e sociali.

Il corso è gratuito e certificato, grazie al Programma GOL della Regione Campania, e offre reali prospettive occupazionali in ospedali, residenze per anziani, servizi domiciliari e altre realtà del settore. Contatta ora gli Istituti per assicurarti il tuo posto e accedere gratuitamente alla prossima edizione.

Il corso OSA ti fornirà una formazione professionale qualificata, la certificazione riconosciuta e 1,5 punti ATA.

I posti sono limitati: iscriviti subito per assicurarti l’accesso.

Per maggiori informazioni e per iscriversi telefonare al 327/9149046.

