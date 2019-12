Presepe a scuola. Forza Nuova Eboli:”Non deve essere eliminato soltanto per non urtare i nuovi italiani”

Con l’approssimarsi delle festività natalizie la sezione cittadina di Forza Nuova ad Eboli ha chiesto all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Cariello di adoperarsi per promuovere la diffusione del presepe in tutte le scuole della città.

“La continua diminuzione dei valori cristiani in atto – afferma Vincenzo Baffa, segretario cittadino di Forza Nuova – evidenziata anche dalla pressante richiesta di eliminazione dei crocefissi dalle scuole e dalle insistenti polemiche sulle ore di religione cattolica previste dall’attuale ordinamento scolastico, deve, a nostro avviso, essere controbilanciata da una forte iniziativa tesa al recupero degli stessi in favore delle future generazioni“.

Baffa continua sostenendo che “il presepe è una tradizione profondamente radicata nella nostra cultura che rappresenta una gioia per i bambini ed i ragazzi ed è un simbolo universale di pace e di serenità; non deve essere eliminato solo per non urtare la sensibilità dei nuovi italiani”.

– Chiara Di Miele –