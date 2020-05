In occasione della 54^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, nella solennità dell’Ascensione del Signore, prima domenica in cui la Chiesa si ritrova nuovamente per la celebrazione dell’Eucaristia, l’Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Teggiano-Policastro presenta il libro “Prendersi cura“, con la raccolta dei messaggi che il Vescovo, Padre Antonio De Luca, ha condiviso con la Comunità Diocesana nei giorni più difficili dell’emergenza Covid-19.

“I messaggi del Vescovo sono nati in giorni di smarrimento e paura, di grande incertezza, di preoccupazione e di pianto – si legge in una nota della Diocesi -. Giorni che al contempo hanno visto il rafforzarsi della speranza alimentata dalla preghiera e l’accrescersi di una meravigliosa carità, fatta di tanti piccoli e grandi gesti, a testimonianza della fede e della solidarietà delle nostre comunità. In salita non si parla molto per non sciupare le resistenze del respiro, si sussurrano parole di incoraggiamento, si condivide lo stupore di fronte alle prospettive bellissime di una montagna, di ruvide scogliere scoscese o di strapiombi mozzafiato. Così i messaggi del Vescovo ci hanno provvidenzialmente raggiunti nei giorni della forzata reclusione nelle nostre case, nelle salite della triste ferialità, nella stanchezza monotona del trascorrere quotidiano, per ‘prendersi cura’, sostenendo, confortando, consolando e stimolando ad una salutare riflessione attraverso il silenzio e la preghiera“.

Questa pubblicazione è la narrazione di un vero e proprio percorso spirituale che ha scandito il tempo; un tempo difficile e di crisi, ma “illuminato dalla speranza e fecondato della carità, per ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme“.

Per scaricare il libro visita il sito della Diocesi: http://www.diocesiteggiano.org/index.php/archivio-news/924-libro-prendersi-cura

– Paola Federico –