E’ stato presentato questa mattina al “Pisacane” di Padula il libro di Carmelo Bufano dal titolo “La mia proposta di legge per l’istituzione del Comune Vallo di Diano mediante referendum popolare”.

Nel testo sono raccontate con documenti, fatti e resoconti di attività, incontri, articoli, delibere ed atti amministrativi relativi a cinque diverse proposte di legge presentate sull’istituzione del comune unico Vallo di Diano a partire già dal 1999 ed alle molteplici iniziative finalizzate all’adesione di istituzioni civili, politiche ed amministrative all’iniziativa, che in un quadro sempre vivo ed attuale hanno portato il dibattito politico ed amministrativo fin dentro il Consiglio Regionale.

A coordinare i lavori è il professore Pierpaolo Fasano e sono intervenuti Paola Migaldi, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico, Amedeo De Maio, Presidente del Distretto Territoriale Diffuso del Commercio – Area Interna Vallo di Diano e Giovanni Votta, Management ed Amministrazione di Impresa.