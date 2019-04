Presentato a Teggiano il nuovo libro del professor Rocco Cimino “Starici, paroli ri na vota”

È stato presentato ieri nella chiesa di San Giuseppe a Pantano di Teggiano il libro del professore Rocco Cimino, dal titolo “Starici, paroli ri na vota”.

Sono intervenuti il sindaco Michele Di Candia, il parroco don Carmine Tropiano, la professoressa Maria Gallo, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, la professoressa Franca Maria Cancro, il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta e l’autore.

“Starici” è una raccolta di poesie dove si riscoprono i luoghi di un tempo, usanze e feste religiose, che rimanda ai valori quali la famiglia, la fede e l’amicizia.

“Questo lavoro è una testimonianza viva di ricordi del nostro paese che può insegnare tanto alle nuove generazioni– ha affermato il sindaco- per questo l’Amministrazione fornirà alle scuole le copie del libro”.

Scritto in dialetto teggianese, “Starici” narra di luoghi del cuore. Molto legato al suo paese e ai valori dignitosi che lo caratterizzano, Cimino racchiude in tutti i componimenti i colori, la natura, i personaggi e i suoni che rendevano Teggiano caratteristica.

“Ringraziamo il prof. Cimino per questa testimonianza che ha consegnato alla comunità – ha riferito Michele Albanese – Un lavoro interessante, destinato a chi vuole andare alla scoperta delle proprie radici”.

La scelta del dialetto non è casuale, in quanto lingua composta di suoni che si sposano con le descrizioni di Cimino, un modo per raccontarsi in maniera più autentica, annullando le barriere formali. “Il dialetto rappresenta la nostra storia e le nostre radici – ha specificato Cimino- amarlo, insegnarlo ai nostri figli, significa essere testimoni di un passato ricco di autenticità”.

