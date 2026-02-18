Nella caserma “D’Avossa” a Salerno, sede del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), è stato presentato il Calendario dell’Esercito 2026, dedicato al tema “Lo giuro” alla presenza di numerose autorità civili, militari, religiose e di una rappresentanza di giovani studenti di istituti superiori di Salerno.

L’evento ha visto la partecipazione del Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, che ha illustrato i contenuti dell’opera editoriale, insieme al professore Virgilio D’Antonio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno ed al professore Vincenzo Cuomo, storico e scrittore.

Il CalendEsercito 2026 racconta i valori fondamentali dell’Esercito che sono Patria, disciplina, onore, dovere, valore e lealtà attraverso un incontro vivo tra immagini e parole. Le illustrazioni, realizzate a mano, raffigurano la dimensione etica, storica e spirituale dell’essere militare. É un racconto che mette in evidenza i principi che guidano gli uomini e le donne che servono l’Italia con coraggio, responsabilità e passione

Il tema prescelto, “Lo giuro!” richiama idealmente l’80° anniversario della legge n. 478 del 1946, che definì la formula del giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate. Un gesto potente e sempre attuale: un impegno profondo che ogni soldato condivide con la Patria, con la sua storia e con tutti coloro che hanno servito l’Italia. I testi sono stati scritti dagli allievi degli Istituti di Formazione dell’Esercito e offrono la prospettiva sul significato del giuramento delle nuove generazioni.

I relatori hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso virtù, doti e qualità dell’Esercito e della comunità che lo compone, illustrandone i principi, le responsabilità e la passione. Presente anche un Infoteam che, al termine dell’evento, ha fornito agli studenti presenti tutte le indicazioni sui percorsi formativi e sulle prospettive di carriera nell’Esercito.

Come per le edizioni precedenti, una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito verrà devoluta all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.). L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e anche dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.

La ventinovesima edizione del calendario dell’Esercito, licenziata da Difesa Servizi (partecipata del Ministero della Difesa) e realizzata grazie alla collaborazione con i partner istituzionali Leonardo S.p.A., IDV (Iveco Defence Vehicles), Rheinmetall, Beretta e Vittoria Assicurazioni, potrà essere acquistata presso i punti vendita di Giunti Editore.