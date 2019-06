Presentata a San Pietro al Tanagro la VI edizione della gara ciclistica “Granfondo del Tanagro”

È in programma per il domenica 16 giugno, sulle strade del Vallo di Diano, la VI edizione della “Granfondo del Tanagro – Memorial Pasquale Ammaccapane e Franca Priore”. La gara ciclistica è dedicata ai coniugi di Sant’Arsenio che persero la vita in un incidente stradale.

Un lavoro instancabile da parte degli organizzatori del Ciclo Team Tanagro che si è soffermato maggiormente sulla messa in sicurezza dei percorsi. Presenti alla conferenza stampa, Domenico Quaranta, sindaco di San Pietro al Tanagro, Pietro Costa, Presidente del Ciclo Team Tanagro, il segretario dell’associazione Francesco Coiro, l’assessore comunale di San Pietro e componente della locale Pro Loco Antonio Pagliarulo, il presidente della proloco Francesco Cardiello.

“Per noi aver mosso tutte queste persone e portarle sul nostro territorio è un grande orgoglio – ha dichiarato il Presidente Costa – vogliamo far sapere che a questa manifestazione parteciperanno circa 1000 persone. I ciclisti che vengono qui devono andare via con la voglia di tornare l’anno prossimo”.

Quest’anno c’è una novità: il pacco gara destinato ai partecipanti, ricco di prodotti locali.

Coiro ha illustrato il percorso, un nuovo tratto che comporta un allungamento di 6 chilometri (da 117 a 123) della Granfondo che intende scoprire paesaggi nuovi agli occhi dei partecipanti con la Certosa di Padula e le Grotte di Pertosa-Auletta che saranno ammirate in tutta la loro bellezza anche da tutta la carovana dei corridori.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa che ormai è diventata istituzionale – ha affermato il sindaco Quaranta – in quanto siamo giunti alla VI edizione e questo conferma che c’è un impegno sottostante di lunga durata e che rende merito agli organizzatori, al presidente, a tutto lo staff, nonché a coloro i quali, come la Pro Loco, si attivano per sostenere questa iniziativa sotto il profilo organizzativo e l’intrattenimento culinario“.

– Elena Francesca Comuniello –