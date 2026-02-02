L’Asl Salerno ha annunciato che da oggi cittadini residenti nei comuni afferenti alle Botteghe di Comunità potranno effettuare i prelievi prescritti dal proprio medico di Medicina Generale direttamente nella struttura competente per territorio.

Si fa riferimento alle Botteghe di Comunità che afferiscono ai distretti di Capaccio – Roccadaspide e di Vallo della Lucania – Agropoli.

Il numero unico per accedere ai servizi presso le Botteghe è lo 0974277926 a cui si potranno richiedere informazioni e prenotazioni per prelievi, televisite, controlli.

Questa nuova offerta costituisce un altro passo importante verso quella sanità di prossimità che l’Asl diretta dall’ingegnere Gennaro Sosto sta portando avanti con forza e convinzione, per fornire una risposta adeguata ed efficace ai bisogni sociosanitari dei cittadini residenti nelle aree interne e disagiate del territorio salernitano.

“Lo scopo delle Botteghe di Comunità è infatti quello di potenziare i servizi di assistenza territoriale nei comuni ricompresi nell’area interna del Cilento, con l’intento di offrire alla popolazione percorsi multidisciplinari e integrati, basati sulla collaborazione di differenti figure specialistiche che possano offrire alla persona un percorso di salute duraturo e ben collaudato – fanno sapere dall’Asl -. In tale ottica si pone questo nuovo servizio che consentirà ai cittadini delle aree decentrate di poter accedere ai prelievi necessari agli esami in modo semplice, sicuro e soprattutto vicino a casa. Con meno spostamenti, più comodità e nessun costo aggiuntivo”.