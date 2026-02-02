Prende il via il servizio dei prelievi nelle Botteghe di Comunità del Cilento
L’Asl Salerno ha annunciato che da oggi cittadini residenti nei comuni afferenti alle Botteghe di Comunità potranno effettuare i prelievi prescritti dal proprio medico di Medicina Generale direttamente nella struttura competente per territorio.
Si fa riferimento alle Botteghe di Comunità che afferiscono ai distretti di Capaccio – Roccadaspide e di Vallo della Lucania – Agropoli.
Il numero unico per accedere ai servizi presso le Botteghe è lo 0974277926 a cui si potranno richiedere informazioni e prenotazioni per prelievi, televisite, controlli.
Questa nuova offerta costituisce un altro passo importante verso quella sanità di prossimità che l’Asl diretta dall’ingegnere Gennaro Sosto sta portando avanti con forza e convinzione, per fornire una risposta adeguata ed efficace ai bisogni sociosanitari dei cittadini residenti nelle aree interne e disagiate del territorio salernitano.
“Lo scopo delle Botteghe di Comunità è infatti quello di potenziare i servizi di assistenza territoriale nei comuni ricompresi nell’area interna del Cilento, con l’intento di offrire alla popolazione percorsi multidisciplinari e integrati, basati sulla collaborazione di differenti figure specialistiche che possano offrire alla persona un percorso di salute duraturo e ben collaudato – fanno sapere dall’Asl -. In tale ottica si pone questo nuovo servizio che consentirà ai cittadini delle aree decentrate di poter accedere ai prelievi necessari agli esami in modo semplice, sicuro e soprattutto vicino a casa. Con meno spostamenti, più comodità e nessun costo aggiuntivo”.