Premio Pimentel Fonseca a Carola Rackete. Cirielli:”Schiaffo in faccia agli italiani e ai Finanzieri”

“E’ vergognoso che venga premiata, a Napoli, Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch 3 che, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, speronò un’imbarcazione della Guardia Costiera per fare scendere, a tutti i costi, 40 immigrati nel porto di Lampedusa”.

Questo è il pensiero del Questore della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli, alla vigilia della quinta edizione del Premio Pimentel Fonseca, prologo del Festival “Imbavagliati” che, quest’anno, sarà dedicato ai migranti.

Nel corso dell’evento, che si terrà domani a Napoli, vi sarà anche la consegna del Premio Pimentel Fonseca “Honoris Causa” alla comandante tedesca accusata di resistenza contro una nave da guerra e navigazione in zone vietate.

“Quello che andrà in scena– tuona Cirielli – sarà uno schiaffo in faccia a tutti quegli italiani che credono nella legalità e ai Finanzieri che, quella notte, rischiarono di rimanere schiacciati mentre erano a bordo della loro motovedetta per il comportamento pericoloso della Rackete, diventata ormai la diva del Pd e della sinistra e di coloro che vogliono un’Italia invasa dai clandestini. Per Fratelli d’Italia la battaglia a difesa della dignità e della sicurezza degli italiani proseguirà a testa alta in parlamento e nelle piazze”.

– Chiara Di Miele –