Tragedia all’alba di oggi nella zona di Mercatello a Salerno. Una persona è stata trovata priva di vita per terra, in strada, in via Palinuro.

Sul posto gli Agenti della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, la persona sarebbe precipitata nel vuoto intorno alle 7.00 di questa mattina. Sul posto anche i sanitari della Croce Bianca.

Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto.

– Antonella D’Alto –

Foto “Zerottonove“