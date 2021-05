Precipita dal balcone a Satriano di Lucania. 17enne ferita trasportata in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio a Satriano di Lucania, dove una 17enne è rimasta ferita a seguito di una caduta da un balcone dall’altezza di circa 7 metri. L’incidente è avvenuto in un vicolo del centro storico.

Sconosciute al momento le cause dell’incidente. Tanta preoccupazione tra la comunità satrianese quando in pieno centro abitato, in un prato, è avvenuto un atterraggio di emergenza dell’eliambulanza di Basilicata Soccorso. Immediatamente sul posto, i sanitari hanno sottoposto alle prime cure la giovane, per poi trasferirla con urgenza al “San Carlo” di Potenza, a seguito di alcune fratture riportate.

La 17enne non sarebbe in pericolo di vita ed è stata sottoposta a tutti gli esami nel nosocomio potentino.

Sul posto anche il sindaco, Umberto Vita, e i Carabinieri della locale Stazione. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini del caso per capire la reale dinamica di quanto accaduto e stanno ascoltando alcuni familiari per fare luce sull’incidente.

– Claudio Buono –