Si è concluso con una visita in ospedale il pranzo della domenica di un gruppo di persone ad Oliveto Citra.

Dopo aver consumato il pasto in un ristorante del paese, i commensali di Battipaglia, Colliano e Calabritto avrebbero avvertito dolori addominali sfociati poi in vomito, diarrea e febbre alta.

I cinque, recatisi all’ospedale, sono stati sottoposti alle cure per intossicazione alimentare. Per due di loro si è reso necessario il ricovero, ma le condizioni di salute non sarebbero preoccupanti.

Sull’accaduto sono in corso le verifiche per appurare la freschezza degli alimenti serviti nel locale e il buono stato di conservazione.