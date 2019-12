Potenziamento dei trasporti per Fisciano. Dal 9 dicembre collegamenti da Eboli con Autolinee Curcio

Nuove corse per il trasporto di studenti tra Eboli e l’Università a Fisciano.

Un documento della società Curcio di Polla, l’azienda di trasporto che si occupa delle tratte interessate, ha infatti ufficializzato il via libera ai nuovi servizi che sono stati attivati su richiesta del Comune di Eboli in favore degli studenti universitari ebolitani.

“Nuove corse con orari di partenza e di arrivo che vanno a colmare delle lacune rendendo più agevole agli studenti raggiungere l’ateneo salernitano o rientrare a casa – commenta il sindaco, Massimo Cariello – Voglio ringraziare personalmente il presidente della IV commissione regionale Luca Cascone per avere accolto la nostra richiesta e la ditta Curcio che si occupa con impegno del trasporto garantendo i collegamenti necessari. Oltre all’intera maggioranza mi preme anche ringraziare i consiglieri Infante e Rizzo i quali hanno sostenuto con forza la richiesta del Comune in Regione e che ancora una volta hanno dimostrato, al di là delle appartenenze, l’importanza di fare squadra comune per il bene della Città”.

Le nuove corse assicurano un ulteriore collegamento da Fisciano verso Eboli, dal lunedì al sabato, con partenza dall’Ateneo alle 16,50 ed arrivo ad Eboli alle 17,30, una corsa interamente riservata agli studenti ebolitani.

Inoltre viene attivata una corsa dal lunedì alla domenica con partenza da Eboli alle 10,30 in direzione Salerno ed una corsa alle 15,30 da Eboli in direzione Fisciano.

Le nuove corse saranno attivate da lunedì 9 dicembre, portando il quadro dei collegamenti a 16 corse giornaliere per Fisciano e Salerno, tra partenze da Eboli ed arrivi in città.

