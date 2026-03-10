Potenza: tenta la fuga ma viene bloccato dai Carabinieri e scoperto con la cocaina pronta per lo spaccio. Arrestato
Scoperto con la cocaina durante un controllo, arrestato un 19enne tunisino a Potenza.
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza in Via IV Novembre, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato il giovane che ha iniziato a manifestare agitazione per poi tentare di allontanarsi tra le vie limitrofe nel chiaro tentativo di evitare il controllo.
Il 19enne è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. La successiva perquisizione personale ha consentito di scoprire circa 23 grammi di cocaina.
Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi accertamenti tecnici presso i laboratori dell’Arma. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato portato presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l’arresto disponendo nei confronti del giovane, per il quale si ricorda vigere il principio costituzionale della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare del divieto di dimora in Basilicata.