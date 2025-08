Gli agenti di Polizia ieri sera hanno salvato un uomo che voleva lanciarsi nel vuoto da un cavalcavia.

In seguito ad una segnalazione al 113, in cui si avvertiva della presenza di un uomo su un ponte in procinto di lanciarsi nel vuoto, gli operatori della Volante lo hanno raggiunto velocemente.

Nel tentativo di bloccarlo, gli agenti hanno intrapreso una lunga opera di convincimento affinché non commettesse gesti insani e non facesse sporgere pericolosamente loro stessi.

Appena immobilizzato l’uomo, la Polizia lo ha affidato al personale del 118 che lo ha condotto in ospedale per le cure del caso.