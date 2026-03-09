Probabilmente nella scorsa notte un gruppo di facinorosi ha imbrattato con svastiche naziste la sede della USB Basilicata in Piazzale Bratislava a Potenza e stracciato la bandiera della Palestina che da settembre manifesta la solidarietà e la condanna del genocidio da parte dell’Unione.

“Questa incursione fascista rappresenta probabilmente un tentativo di intimidazione nei confronti di un punto di riferimento di carattere sindacale e sociale che la nostra organizzazione sta assumendo. Dall’iniziativa di costruzione di un fronte più ampio di forze e organizzazioni che si sono fatte promotrici delle mobilitazioni pro Gaza dell’autunno scorso ad una più diffusa vertenza generale a partire dalla crisi idrica, industriale, occupazionale e agricola in Basilicata. Dando spazio all’organizzazione dei consumatori con l’associazione ABaCo e con il sostegno anche logistico agli studenti di OSA” fanno sapere dall’USB.

L’accaduto è stato denunciato alle Forze dell’Ordine ed è stata allertata la DIGOS.

“Non ci facciamo intimidire e invitiamo tutti a vigilare e isolare chi, dimentico degli orrori del nazifascismo, si fa promulgatore di simboli di morte” concludono.