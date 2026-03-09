Potenza: svastiche disegnate sulla vetrina della sede di USB Basilicata. Allertata la DIGOS
Probabilmente nella scorsa notte un gruppo di facinorosi ha imbrattato con svastiche naziste la sede della USB Basilicata in Piazzale Bratislava a Potenza e stracciato la bandiera della Palestina che da settembre manifesta la solidarietà e la condanna del genocidio da parte dell’Unione.
“Questa incursione fascista rappresenta probabilmente un tentativo di intimidazione nei confronti di un punto di riferimento di carattere sindacale e sociale che la nostra organizzazione sta assumendo. Dall’iniziativa di costruzione di un fronte più ampio di forze e organizzazioni che si sono fatte promotrici delle mobilitazioni pro Gaza dell’autunno scorso ad una più diffusa vertenza generale a partire dalla crisi idrica, industriale, occupazionale e agricola in Basilicata. Dando spazio all’organizzazione dei consumatori con l’associazione ABaCo e con il sostegno anche logistico agli studenti di OSA” fanno sapere dall’USB.
L’accaduto è stato denunciato alle Forze dell’Ordine ed è stata allertata la DIGOS.
“Non ci facciamo intimidire e invitiamo tutti a vigilare e isolare chi, dimentico degli orrori del nazifascismo, si fa promulgatore di simboli di morte” concludono.