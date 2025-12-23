Occhi puntati su Potenza e sull’intera provincia in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno.

Questa mattina, infatti, presso il Palazzo del Governo il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per definire il planning dei servizi di vigilanza integrata e controllo del territorio e delle misure di safety e security pianificate per i concerti in programma nel capoluogo e per il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

Presenti all’incontro, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, i Sindaci dei Comuni di Avigliano, Castelmezzano, Filiano, Melfi, Pietragalla, Pietrapertosa, Rionero in Vulture e Venosa, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 ed il Responsabile Struttura Territoriale ANAS Basilicata. Collegati in videoconferenza il Security Manager ed i Responsabili del viaggio e del percorso della Fiamma Olimpica Fondazione Milano Cortina 2026.

Entrando nel vivo dei lavori il Prefetto ha illustrato i contenuti delle recenti circolari del Gabinetto e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, richiamando l’attenzione sulla necessità di potenziare da subito i servizi di controllo del territorio, soprattutto in prossimità delle aree a maggior richiamo religioso, turistico e commerciale.

“Un rafforzamento – ha chiarito il Prefetto – che si rende necessario anche alla luce di un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione, caratterizzato da instabilità geopolitiche, tensioni regionali e minacce asimmetriche, potenzialmente idonee a produrre riflessi anche sul piano interno. In questo scenario è stato ribadito il ruolo centrale del coordinamento tra Forze di Polizia statali e Polizie Locali, il cui contributo si conferma essenziale sia nella fase preventiva sia in quella operativa per garantire un’azione di controllo diffusa ed efficace”.

Dopo la mappatura delle aree ritenute più sensibili e dove si concentrerà un maggior afflusso di gente il Prefetto Campanaro ha disposto un rafforzamento capillare delle misure organizzative e di sicurezza messe a punto in sede di Tavolo tecnico presso la Questura.

Sempre nella cornice delle misure di sicurezza integrata e in linea con le indicazioni delle circolari ministeriali il Prefetto ha richiamato l’attenzione sul contrasto all’utilizzo e alla detenzione illecita di fuochi d’artificio e materiali esplodenti in vista delle festività di fine anno, disponendo un significativo potenziamento di mirate azioni di prevenzione e controllo. Sul tema il Rappresentante del Governo ha voluto segnalare il rilevante impegno profuso dalle Forze di Polizia che, nei giorni scorsi, ha già consentito di raggiungere importanti risultati.

Tra questi, oltre alle operazioni di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, un’articolata operazione della Guardia di Finanza con il sequestro di un ingente quantitativo di 3 tonnellate circa di materiale pirotecnico artigianale detenuto illegalmente e con la conseguente adozione da parte della Prefettura del provvedimento di sospensione dell’attività di fabbricazione e deposito di articoli esplosivi e pirotecnici. “Questi episodi confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fronte della prevenzione e del contrasto all’uso improprio di materiali esplodenti, soprattutto in concomitanza con le festività di fine anno – ha dichiarato il Prefetto – Un ruolo fondamentale, in questa direzione, è affidato ai Sindaci che dovranno sensibilizzare i cittadini sui rischi connessi all’acquisto dei botti illegali e sulla necessità di tenere comportamenti responsabili, in particolare evitando di utilizzare artifici esplodenti in prossimità di ospedali, case di cura, residenze per anziani e aree con elevata presenza di animali”.

La riunione è poi proseguita con i Piani di sicurezza messi a punto dal Comune di Potenza per i concerti del 31 dicembre e del 3 gennaio. L’analisi coordinata delle misure pianificate per tutelare l’incolumità delle persone e l’ordine e la sicurezza pubblica ha puntato il faro dritto su Piazza Mario Pagano che, con una capienza massima di 2.140 persone, ospiterà entrambi gli eventi.

Recap finale sulle linee di safety e security predisposte in vista dell’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, attesa nel capoluogo e in alcuni comuni della provincia il 28 e 29 dicembre. Il Prefetto ha quindi disposto il rafforzamento del dispositivo di Forze di Polizia, Polizie Locali e volontari di protezione civile che accompagnerà i due convogli lungo l’intero tragitto.

“La tappa potentina del viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta un’occasione unica per valorizzare il nostro territorio in un contesto di grande visibilità nazionale. È fondamentale che questo momento di festa e condivisione si svolga in piena sicurezza. In questa direzione le misure messe a punto, frutto di un attento lavoro di squadra tra tutte le istituzioni coinvolte, garantiranno lo svolgimento ordinato e sereno dell’evento, nel rispetto dei più elevati standard di safety e security” ha affermato il Prefetto in chiusura di riunione con l’augurio finale per le prossime festività.