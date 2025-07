Ieri la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano che ha rubato un’auto in via Vaccaro, a Potenza.

La vittima, un cittadino potentino, era scesa dall’auto per effettuare delle compere, così sfruttando la distrazione del proprietario il nigeriano si è introdotto nell’auto lasciata con le chiavi all’interno e si è dato alla fuga.

È stata determinante la telefonata al 113 effettuata immediatamente da un conoscente della vittima che, avendo assistito alla scena, è riuscito a fornire il modello e il colore dell’auto rubata.

La volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza, in servizio sul turno mattutino, ha potuto così intercettare l’auto in fuga riuscendo a bloccarla in viale Marconi.

Dopo la denuncia l’auto è stata restituita al proprietario e il ladro è stato arrestato per furto.

Il nigeriano era stato già denunciato per il furto di abbigliamento in un negozio in via del Basento la settimana scorsa.