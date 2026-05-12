Nel corso del fine settimana la Polizia di Stato ha intensificato i controlli straordinari del territorio a Potenza finalizzati al rafforzamento della sicurezza urbana e alla prevenzione dei fenomeni di illegalità nelle aree maggiormente frequentate del centro cittadino.

Un uomo è stato denunciato per violazione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur), misura di prevenzione emessa dal Questore che vieta a determinate persone di frequentare specifiche zone della città per ragioni di sicurezza e decoro urbano. In particolare, gli agenti sono stati inviati in via Pretoria dopo la segnalazione di un uomo che aveva divelto una fioriera nelle vicinanze di un’attività commerciale, per poi allontanarsi in direzione di via Portasalza.

Giunti sul posto e avviate le ricerche, gli agenti delle Volanti, con l’ausilio di un secondo equipaggio, hanno rintracciato poco dopo l’uomo in via del Popolo dove, in evidente stato di agitazione, stava colpendo con calci le porte di un ascensore senza causare danni.

Accompagnato negli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito, è stato identificato mediante fotosegnalamento. Dai successivi controlli in banca dati è emerso che risultava già destinatario della misura di prevenzione emessa dal Questore. E’ stato denunciato per la violazione della misura di prevenzione e per l’inosservanza delle norme.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.