E’ stato rintracciato il 17enne napoletano che aveva fatto perdere le sue tracce dopo esser uscito dall’Istituto penale minorile di Potenza a seguito di un permesso premio.

Grazie al lavoro congiunto delle Forze di Polizia, della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile del Comune di Potenza e della Protezione civile “Aquile lucane” il 17enne è stato individuato con prontezza e determinazione.

La Garante delle persone private della libertà personale della Provincia di Potenza Carmen D’Anzi ha seguito con apprensione la vicenda del minore mantenendosi in stretto e continuo contatto con la Direttrice dell’Istituto e con le Forze dell’Ordine. “Ringrazio il Capitano della Polizia locale Angelo Mecca che ha coordinato le azioni per il ritrovamento del minore e tutti gli uomini e le donne impiegati nella ricerca” ha affermato.

Durante la mattinata, mantenendo sempre un contatto diretto con la famiglia, il giovane è stato rintracciato e assicurato all’Istituto penitenziario per Minorenni di Potenza.

Articolo correlato:

Non fa rientro nell’Istituto penale minorile a Potenza e fa perdere le sue tracce. Si cerca un 17enne