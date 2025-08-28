Potenza: ritrovato il ragazzo che si era allontanato dall’Istituto penale minorile
E’ stato rintracciato il 17enne napoletano che aveva fatto perdere le sue tracce dopo esser uscito dall’Istituto penale minorile di Potenza a seguito di un permesso premio.
Grazie al lavoro congiunto delle Forze di Polizia, della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile del Comune di Potenza e della Protezione civile “Aquile lucane” il 17enne è stato individuato con prontezza e determinazione.
La Garante delle persone private della libertà personale della Provincia di Potenza Carmen D’Anzi ha seguito con apprensione la vicenda del minore mantenendosi in stretto e continuo contatto con la Direttrice dell’Istituto e con le Forze dell’Ordine. “Ringrazio il Capitano della Polizia locale Angelo Mecca che ha coordinato le azioni per il ritrovamento del minore e tutti gli uomini e le donne impiegati nella ricerca” ha affermato.
Durante la mattinata, mantenendo sempre un contatto diretto con la famiglia, il giovane è stato rintracciato e assicurato all’Istituto penitenziario per Minorenni di Potenza.
