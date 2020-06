Potenza: rissa nel rione Bucaletto, spunta anche una pistola. 4 arresti

Sono quattro le persone arrestate nella serata di ieri a Potenza con l’accusa di rissa aggravata.

La rissa è avvenuta nel popoloso rione di Bucaletto, la cosiddetta “Cittadella” che ospita diverse decine di famiglie nei prefabbricati realizzati nel post sisma del 1980.

I quattro coinvolti, secondo le indagini immediatamente avviate dai Carabinieri, avrebbero avviato una lite poi sfociata in una rissa. Uno dei coinvolti avrebbe sparato con una pistola, forse allo scopo di intimorire e quindi porre fine alla rissa. Stando ai primi rilievi potrebbe trattarsi di una pistola a salve.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Potenza guidati dal Capitano Alberto Calabria. I militari hanno individuato e fermato i quattro uomini tra cui due 30enni ed altri due uomini appartenenti ad un’altra famiglia.

In serata il Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha disposto per i quattro gli arresti domiciliari. Continuano gli accertamenti dei Carabinieri per fare piena chiarezza su quanto accaduto.

– Claudio Buono –