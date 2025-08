Paura nella notte a Potenza per una 14enne che è caduta improvvisamente da un muretto, restando ferita.

La ragazza era in compagnia degli amici quando sarebbe finita in strada precipitando da un’altezza di circa 5 metri, sembrerebbe in stato confusionale per aver assunto alcolici, probabilmente dopo essersi sporta da una ringhiera.

Ad allertare immediatamente i soccorsi sono stati gli amici della 14enne: sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e i sanitari del 118.

La malcapitata è stata condotta al “San Carlo” per le cure del caso, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono state avviate le indagini del caso.