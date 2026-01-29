Potenza: non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge. L’auto si schianta e prende fuoco
Momenti di paura nella notte a Potenza.
Un uomo non si sarebbe fermato all’alt intimato dai Carabinieri durante un posto di controllo, facendo scattare un inseguimento lungo le strade della città.
La corsa del fuggitivo, però, si è interrotta dopo aver tamponato diverse auto in sosta e con il suo veicolo che ha preso fuoco.
Il conducente è stato fermato e i militari dovranno ora far chiarezza sui motivi della fuga. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.