Il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo ha presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa i due nuovi funzionari assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Potenza, i Commissari Paola Garofalo e Federica Petrillo.

Entrambe hanno frequentato il 113° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, durante il quale hanno conseguito il Master di II Livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso la LUISS Guido Carli di Roma.

I due nuovi funzionari andranno a sostituire, nell’organico della Questura, i Commissari Capo Francesca Leanza e Ludovica Strano, trasferite la prima a Napoli presso il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Campania, la seconda a Roma presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Commissario Garofalo ha 29 anni ed è napoletana. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Federico II della città partenopea. Ha superato con esito positivo il tirocinio formativo presso l’Ufficio e il Tribunale di Sorveglianza presso la Corte d’Appello di Napoli. E’ in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. Ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Scienze Penalistiche Integrate presso l’Ateneo. A lei è andata l’assegnazione all’Ufficio Immigrazione.

Il Commissario Petrillo ha 29 anni ed è salernitana. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli di Roma. Ha superato con esito positivo il tirocinio formativo presso la Suprema Corte di Cassazione a Roma ed è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. E’ stata assegnata all’Ufficio del Personale/Ufficio Tecnico Logistico Provinciale.