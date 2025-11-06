Francesco Basentini è il nuovo Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza.

La nomina è stata ufficializzata nel pomeriggio di ieri dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con 7 astensioni.

Nel testo è stata ripercorsa la carriera del magistrato potentino, cresciuto professionalmente proprio nel capoluogo lucano. Dal 1996 al 2015 è stato Pubblico ministero e successivamente Procuratore aggiunto, fino al 2018. E’ stato poi assegnato alla direzione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e ancora come Pm a Roma nel gruppo dedicato al contrasto del traffico di stupefacenti e ai reati contro il patrimonio.

Si attendono ora le nuove nomine per gli incarichi di Procuratore capo a Potenza dopo il trasferimento di Francesco Curcio, attualmente alla guida della Procura di Catania, e di Procuratore capo a Lagonegro dopo il pensionamento di Gianfranco Donadio.