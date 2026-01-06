Per il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, rappresentato dal segretario della Basilicata Saverio Brienza, quello della Polizia di Stato che ha controllato un’auto parcheggiata nei pressi della Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza e ha fermato due persone è “un importante rinvenimento che ci fa pensare che forse quella droga e quel telefono avrebbero anche potuto essere lanciati nella Casa circondariale”.

Il sindacalista denuncia come questi maldestri tentativi di introdurre oggetti vietati “dimostrano la vulnerabilità del carcere di Potenza e pertanto il SAPPE rinnova all’Amministrazione penitenziaria la richiesta di dotare la Polizia Penitenziaria di droni per il controllo esterno del carcere e di un Nucleo di unità cinofila del Corpo per il contrasto delle sostanze stupefacenti, ma soprattutto di unità per intensificare un vero controllo esterno automontato”.

Il segretario generale del Sindacato della Polizia Penitenziaria Donato Capece evidenzia che “nelle carceri italiane il 30% circa dei detenuti è tossicodipendente ed anche più del 20% degli stranieri ha problemi di droga. Nonostante l’Italia sia un Paese il cui ordinamento è caratterizzato da una legislazione all’avanguardia per quanto riguarda la possibilità che i tossicodipendenti possano scontare la pena all’esterno, i drogati detenuti in carcere sono tantissimi”.

“Peraltro – prosegue il leader nazionale del SAPPE – è utile ricordare che anche nelle ultime relazioni al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia è emerso come lo scenario della diffusione e del consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope è caratterizzato da trend in aumento: in rapporto sia ai consumi, sia ai reati penali in violazione del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, sia alla domanda di trattamento. Fatto che coinvolge anche la popolazione detenuta”.