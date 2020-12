Potenza: crolla un marciapiede con una pensilina nel Corso Garibaldi, intervengono i Vigili del Fuoco

Un marciapiede è crollato a Potenza inghiottendo una pensilina.

E’ successo in Corso Garibaldi dove, solo per fortuna, nessuno si trovava a passare a piedi.

La pensilina è rimasta in bilico. Probabilmente, stando anche ad una transenna presente sul posto da qualche tempo, l’area era già a rischio. Non distante, nella parte sottostante, c’è la linea ferroviaria Potenza-Avigliano. Sono in corso accertamenti per capire che tipo di danni ci sono stati.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza, che hanno messo in sicurezza l’area e degli agenti della Polizia Locale.

Si tratta di una delle poche aree con pensiline non ancora sostituite dal Comune che in questi anni ha avviato una sistemazione e restyling delle varie aree di attesa.

– Claudio Buono –