Violenza sessuale e stalking nei confronti di un ragazzo affetto da disturbi mentali.

Per questo motivo a Potenza la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari a seguito della richiesta presentata dalla Procura della Repubblica con la quale è stata applicata la misura cautelare in carcere di un 62enne privo di precedenti penali.

L’uomo è gravemente indiziato di essere l’autore di vari episodi di violenza sessuale e stalking commessi a settembre nei confronti di un ragazzo potentino di 22 anni, affetto da problemi cognitivi e disturbi mentali. Il 62enne avrebbe indotto il ragazzo in più occasioni ad avere rapporti sessuali all’interno dei bagni pubblici di un parco di Potenza ed in altre occasioni lo avrebbe convinto a seguirlo presso la sua abitazione.

L’individuazione del responsabile è stata possibile grazie all’attività di indagine portata a termine dal personale della Squadra Mobile di Potenza che ha effettuato mirati servizi per l’identificazione del destinatario della misura.

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l’effettiva responsabilità del destinatario della misura cautelare sarà vagliata nel corso del successivo processo.

Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori anche in favore dell’uomo sottoposto alle indagini.