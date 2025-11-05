L’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza ha proceduto al conferimento di 90 incarichi di funzione organizzativa e professionale in favore del personale del comparto operante in tutti e cinque gli ospedali, in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021.

Si tratta di un provvedimento di grande rilievo per l’Azienda, poiché la selezione e il conferimento di tali incarichi mancavano dal 2012. La procedura, condotta secondo criteri di trasparenza e riconoscimento delle competenze professionali, segna un momento nevralgico nella riorganizzazione e nel potenziamento delle strutture operative, sia sanitarie che tecnico-amministrative, consentendo oggi di valorizzare il merito e di potenziare il sistema organizzativo complessivo a beneficio dell’Azienda ospedaliera, del servizio sanitario pubblico e della comunità.

Con la definizione aziendale di contenuti e obiettivi degli incarichi di funzione, a seguito dei verbali delle commissioni di selezione e delle graduatorie finali relative alle singole posizioni, l’Azienda ha potuto procedere all’individuazione dei professionisti destinatari e alla sottoscrizione dei relativi contratti, con struttura di assegnazione, profilo, fascia e valore economico annuo.

“L’attribuzione dei nuovi incarichi rappresenta un atto concreto di valorizzazione del personale e di rafforzamento della governance aziendale – ha dichiarato il Direttore generale del “San Carlo” Giuseppe Spera -. Dopo più di dieci anni attuiamo un processo fondamentale per il riconoscimento delle competenze, per la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei professionisti e per il miglioramento della qualità del lavoro e delle prestazioni erogate ai cittadini. Dopo l’approvazione dell’Atto Aziendale e accanto alle procedure per l’assegnazione di incarichi organizzativi e professionali ai dirigenti medici, l’attribuzione degli incarichi di funzione al personale di comparto costituisce un ulteriore importante segnale di crescita e di consolidamento dell’organizzazione aziendale, in linea con gli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità che guidano da sempre l’azione di questa direzione”.

“Il conferimento di questi incarichi – ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche della persona e Pnrr della Regione Basilicata Cosimo Latronico – rappresenta un momento significativo per l’intero Sistema sanitario regionale. È un atto che riconosce il valore e l’impegno quotidiano di tanti professionisti che operano con dedizione nelle strutture lucane, contribuendo in modo determinante alla qualità e all’umanizzazione delle cure. La valorizzazione delle competenze e la trasparenza delle procedure sono principi cardine della nostra azione di governo. Questo percorso avviato dal ‘San Carlo’ si inserisce perfettamente nella strategia regionale di rafforzamento delle aziende sanitarie e di miglioramento complessivo dell’offerta di salute in Basilicata”.