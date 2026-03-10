Potenza: cocaina pronta per lo spaccio nascosta nel centro storico. Scatta il sequestro della Polizia Locale
Nei giorni scorsi, nel corso di controlli del territorio effettuati nel centro storico di Potenza, la Polizia Locale ha trovato cocaina all’interno di involucri già suddivisi e pronti per lo spaccio.
La droga è stata immediatamente sequestrata e i caschi bianchi hanno avviato ulteriori indagini per risalire ai responsabili.
Il Comandante della Polizia Locale, Colonnello Santoro, nel complimentarsi con i propri uomini per l’intervento ha evidenziato che “il sequestro è frutto del quotidiano controllo della Polizia Locale nelle aree sensibili della città e, in particolare, lungo le vie del centro storico“.
Ha inoltre ribadito che gli agenti continueranno a mettere in campo “ogni utile iniziativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e quanto necessario a rafforzare la sicurezza urbana, nella consapevolezza che la presenza sul territorio della Polizia Locale rappresenta un presidio fondamentale di legalità e tutela per i cittadini“.