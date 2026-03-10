Nei giorni scorsi, nel corso di controlli del territorio effettuati nel centro storico di Potenza, la Polizia Locale ha trovato cocaina all’interno di involucri già suddivisi e pronti per lo spaccio.

La droga è stata immediatamente sequestrata e i caschi bianchi hanno avviato ulteriori indagini per risalire ai responsabili.

Il Comandante della Polizia Locale, Colonnello Santoro, nel complimentarsi con i propri uomini per l’intervento ha evidenziato che “il sequestro è frutto del quotidiano controllo della Polizia Locale nelle aree sensibili della città e, in particolare, lungo le vie del centro storico“.

Ha inoltre ribadito che gli agenti continueranno a mettere in campo “ogni utile iniziativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e quanto necessario a rafforzare la sicurezza urbana, nella consapevolezza che la presenza sul territorio della Polizia Locale rappresenta un presidio fondamentale di legalità e tutela per i cittadini“.