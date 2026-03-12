I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del capoluogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha avuto origine da una richiesta di intervento giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per un uomo in forte stato di agitazione che stava tentando di entrare con la forza in un’abitazione. L’immediato arrivo sul posto di una pattuglia ha permesso di mettere in sicurezza l’area e riportare la situazione sotto controllo.

Tuttavia, l’atteggiamento particolarmente nervoso e sospetto mostrato dal 30enne durante le fasi dell’identificazione ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione domiciliare, estesa alla camera dell’uomo, ha consentito di ritrovare 27 grammi di cocaina, unitamente a sostanze da taglio e materiale specifico per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio.

La droga è stata sequestrata e al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Oggi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri disponendo a carico dell’indagato la custodia cautelare in carcere.

Per il 30enne si ricorda che vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

L’attività odierna evidenzia la capacità dell’Arma di fornire una risposta poliedrica alle criticità del territorio: partendo da una richiesta di soccorso pubblico per dissidi familiari, la prontezza e lo spirito d’osservazione dei militari hanno permesso di individuare e neutralizzare un’attività illecita di spaccio, riaffermando il ruolo dei Carabinieri come presidio costante di legalità e sicurezza all’interno del tessuto urbano.