Potenza: auto prende fuoco in via Appia a pochi passi da alcune attività commerciali

Attimi di paura si sono vissuti nella tarda mattinata a Potenza, dove un’auto è andata in fiamme nei pressi di via Appia, a pochi metri da alcune attività commerciali che per fortuna non sembrano aver subito danni, stando ai primi rilievi.

Alla guida dell’auto, una Citroën Xsara, un uomo che si trovava di passaggio lungo via Appia, appena fuori dalla città ed a poche centinaia di metri dall’imbocco per il raccordo autostradale.

Dalla parte anteriore dell’auto è iniziato a fuoriuscire del fumo e l’uomo ha fatto appena in tempo a mettere l’auto in sicurezza il più possibile ed a mettersi in salvo. Le fiamme in pochi istanti hanno avvolto tutto il veicolo, distruggendolo.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, la cui sede è situata proprio nei paraggi. I caschi rossi hanno operato per lo spegnimento delle fiamme, oltre a fare un sopralluogo nelle vicine attività commerciali. Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito. Per un’ora circa il traffico lungo la principale arteria è stato rallentato.

– Paola Federico –