Potenza: auto in fiamme all’interno di un garage, Vigili del Fuoco in azione
Paura ieri sera a Potenza nel Rione Poggio Tre Galli dove una Fiat 600 ha preso fuoco per cause da accertare mentre era parcheggiata all’interno di un garage.
I residenti hanno allertato il 115 appena notato il fumo fuoriuscire dal box auto. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.
Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale.
Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate.